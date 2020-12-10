俄海军和北约国家将一同参加联合军演 10年首见

广告 继续浏览后续

（法新社莫斯科10日电） 俄罗斯海军今天宣布，明年2月将参加在巴基斯坦外海举行的AMAN-2021军事演习。这场军演预计有30国参与，这将是俄国海军10年来首度和北大西洋公约组织（NATO）国家一同演习。

俄罗斯南部军区（Southern Military District）透过声明宣布这项消息。参与军演的30国当中，有10国将派舰队参加，其余国家则会派遣观察员。

俄罗斯新闻社（RIA）报导，根据代表俄国参与明年这场军演的黑海舰队发布的声明，其他参与国家包括中国、日本和巴基斯坦；而英国、美国和土耳其等北约国家也会派舰队参加。

俄罗斯海军上回和数个北约国家的舰队一同军演，要回溯至2011年，当时是参加在西班牙外海举行的「英勇君王」（Bold Monarch）演习。

俄罗斯与美国为首的北约近几年关系不睦，原因是俄国2014年并吞克里米亚后，北约暂停与俄国关系。

俄罗斯参谋总长吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）今年9月还指控北约在俄国边界附近增强兵力。北约本月稍早也发布报告指出，未来10年俄国很可能仍是北约的主要威胁来源。

© 2020 AFP