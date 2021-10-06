俄演员导演抵国际太空站 12天拍摄「挑战」缔新猷

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（法新社莫斯科5日电） 太空娱乐产业竞赛美俄互别苗头，俄罗斯导演克里姆斯彭科和女演员尤莉雅佩雷西德今天抵达国际太空站，抢先美国好莱坞一步，展开全球首部太空电影「挑战」12天拍摄任务。

美国男星「阿汤哥」汤姆克鲁斯（Tom Cruise）、美国国家航空暨太空总署（NASA）及太空探索科技公司（SpaceX），去年曾宣布将合作上太空拍电影。

俄国37岁女演员尤莉雅佩雷西德（Yulia Peresild）和38岁导演克里姆斯彭科（Klim Shipenko），今天于哈萨克贝康诺太空发射场（Baikonur Cosmodrome）升空，比预计时间稍晚进入国际太空站（ISS）。

舱门打开，两人和太空船船长希卡普罗夫（Anton Shkaplerov）一同飘入轨道太空站，正式展开12天的任务，拍摄电影「挑战」（The Challenge，暂译）。

据传49岁的希卡普罗夫和另外两名原本已在国际太空站的俄籍太空人，将客串演出这部电影。

俄罗斯国营电视台「第一频道」（Channel One）负责人兼电影共同制作人恩斯特（Konstantin Ernst）表示，太空船成功对接太空站后，他立即与组员谈话。他告诉法新社：「他们兴高采烈，感觉良好。」

尤莉雅佩雷西德从3000名电影角色申请者脱颖而出，她在启程前记者会中说：「这在心理、身体和情感层面上都很困难，但我认为，我们达成目标之时，所有挑战似乎都不会那么糟了。」

尤莉雅佩雷西德与克里姆斯彭科预计10月17日返回地球。恩斯特表示，电影工作人员也将拍摄他们降落地球画面，作为电影桥段之一。

俄罗斯航太霸业曾闻名世界，包含苏联时期发射第一枚卫星「史普尼克1号」（Sputnik 1），以及历史上首次将男、女人和动物送上太空轨道。

若「挑战」拍摄之行告捷，这项任务将为俄罗斯航太业的首创纪录事迹再添一笔。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告诉记者：「在太空，我们曾为先锋，不管发生了什么，我们在太空维持着一定程度的自信。」

不过，与苏联时代相比，现代俄罗斯航太业在争取国家经费方面较为不易，因为克里姆林宫（Kremlin）将军事开支列在首位。

© 2021 AFP