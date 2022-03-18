俄电视台反战女编辑：不会接受法国庇护

（法新社巴黎17日电） 俄罗斯国营电视台编辑奥斯雅尼可娃日前闯进摄影棚，在新闻直播时持标语抗议俄军入侵乌克兰。她今天表示不会接受法国的庇护提议，并称自己是「爱国者」。

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奥斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）14日晚间闯入俄罗斯国营电视台第一频道（Channel One）正在直播新闻的摄影棚，高举标语高呼反战，标语以英文和俄文写道「停止战争。不要相信宣传，他们在这里对大家说谎」，随后被捕。

莫斯科法院隔天随即罚她3万卢布（约新台币8000元）。尽管奥斯雅尼可娃已获释，仍可能面临进一步起诉，在严厉的新法下可能被判监禁好几年。

奥斯雅尼可娃今天在莫斯科告诉法国24台 （France 24），她已「提交所有相关文件」，准备离开第一频道，「这是法定程序」。

奥斯雅尼可娃有两个年幼的孩子，她说自己抗议的举动打破了全家平静的生活，尤其是她的儿子显得焦虑。

她说：「但我们需要结束这场自相残杀的战争，这样这种疯狂就不会演变成核战。我希望当我儿子长大后，他会明白我为什么这样做。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）本周稍早向奥斯雅尼可娃表示愿提供庇护或其他形式的领事保护，并称他会向俄国领导人蒲亭（Vladimir Putin）提到她的案子。

但根据德国「明镜周刊」（Der Spiegel）今天刊出的受访内容，奥斯雅尼可娃表示，她不会接受法国的庇护提议，会留在俄罗斯。

她说：「我不想离开我的国家。我是一个爱国者，我的儿子更是如此。我们无论如何都不想离开，不想去任何地方。」

她告诉「明镜周刊」，她是独自准备这场抗议行动，但她认为有许多同事私下都很认同她，「大多数在国家电视台工作的人都非常了解状况。他们非常清楚自己做错了什么」。

她告诉法国24台，一些同事已经辞职，但许多人即使想离职也无法这么做，「经济情势非常困难，不工作真的无以为继」。（译者：陈怡君/核稿：卢映孜）

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