俄电视台员工持反战标语闯直播被捕 马克宏愿协助

（法新社伦敦15日电） 俄罗斯国营电视台第一频道（Channel One）一名女员工闯入正在直播新闻的摄影棚，手持标语高呼反战，随即遭逮捕。法国总统马克宏今天表示，法国愿意对这名女子提供协助。

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这名女子14日闯入正在直播新闻的摄影棚，手持标语站在主播后方。标语以英文和俄文写道：「不要战争，停止战争。不要相信宣传。他们在这里对大家说谎。俄罗斯人民反对战争。」

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）说：「就这名女子的行动而言，这是流氓行径。」他接着赞扬第一频道是中流砥柱，提供客观且即时的新闻。

他对记者表示：「第一频道和那些负责的人，会继续追查此事。」

关注抗议活动的独立人权组织OVD-Info以及人权组织Agora领导人表示，这名抗议女子是第一频道编辑奥斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）。

莫斯科法院的代表告诉法新社，奥斯雅尼可娃今天已经出庭，她因违法抗议相关法规可能被判监禁10天。

俄国「塔斯社」（TASS）引述执法单位消息人士说法表示，调查当局今天正在研商，是否可以用新法惩罚抗议女子，最高可判她15年有期徒刑。

这项法律在俄罗斯入侵乌克兰的8天后签署立法。针对发布「明知是（有关俄军的）错误消息」者，定出不同长度的刑期和罚款。报导关于俄军「假消息」者，最长可能被关上15年。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天说，法国愿意替奥斯雅尼可娃提供支援。

他对记者表示：「我们绝对愿意采取外交手段提供协助，不论是透过使馆或是其他形式。」他并表示，会在下次与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）通话时提到这项议题。

联合国人权办公室发言人夏姆达萨尼（Ravina Shamdasani）则赞扬这位女子是位「非常有勇气的新闻人员」。

她在日内瓦的新闻简报会上表示：「我们呼吁当局不要因为她行使了言论自由权，而必须面临任何报复。」

© 2022 AFP