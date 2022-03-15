俄电视台新闻直播现场被打断 抗议人士身分曝光

（法新社莫斯科14日电） 俄罗斯国营电视台第一频道一名员工今天闯入正在直播新闻的摄影棚，手持反战标语抗议俄罗斯在乌克兰开战。关注抗议活动的独立人权组织OVD-Info表示，这名抗议女子是第一频道员工奥斯雅尼可娃。

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OVD-Info上传一段过去录制的影片，片中奥斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）在当中表示她父亲是乌克兰人，母亲是俄罗斯人，并说她多年来在第一频道（Channel One）工作为克里姆林宫宣传而感到羞愧。

她说：「当前在乌克兰发生的事是犯罪，俄罗斯是侵略国。这场侵略行动的责任全系于一个人的良心，那个人就是（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）。」

她说：「现在全世界都厌恶我们，我们往后十代的子孙将无法洗刷我们在这场战争自相残杀的耻辱。」

第一频道是高度受控的国营媒体，发生这种事是极为罕见的安全漏洞。这个电视台晚间9时的旗舰新闻节目「时代」（Time）从苏联时代就开始播送，全国有数百万人收看，特别是老一辈的俄罗斯人。

奥斯雅尼可娃今天站在主播后方呼吁「停战，不要战争」，主播则继续播报，电视台随即切换画面，播放在医院的报导。

奥斯雅尼可娃手持的标语以英文和俄文写道：「不要战争，停止战争。不要相信宣传。他们在这里对大家说谎。俄罗斯人民反对战争。」

© 2022 AFP