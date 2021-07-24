俄男网好手梅迪维夫克服炎热 挺进东奥第2轮

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（法新社东京24日电） 俄罗斯男网好手梅迪维夫今日克服炎热天气，以直落二闯进东京奥运第2轮比赛。

大会第2种子梅迪维夫（Daniil Medvedev）在第2盘救了1个盘末点，最后以6比4、7比6（10比8）力克世界排名第40的哈萨克对手巴布利克（Alexander Bublik ），接下来将在32强赛中对上印度的纳加尔（Sumit Nagal）。

赛后梅迪维夫表示：「我不会说谎，这是我经历过最糟的（状况）之一，但还是要上场比赛。这就是奥运，你要全力争取金牌，而不是来这里抱怨天气炎热，但这对我跟对手来说都很辛苦…这里真的热到无法置信，但你还是要设法克服、赢得比赛。」

在另个赛场，去年法国公开赛封后的波兰女将斯威雅蒂（Iga Swiatek），只花了1个多小时就以两盘6比2 轻取世界排名第172的巴德尔（Mona Barthel）。

与日本名将大?直美签表同区的第6种子斯威雅蒂，接下来将与西班牙的巴多萨（Paula Badosa）或法国的美拉德诺维奇（Kristina Mladenovic）争夺16强席位。

© 2021 AFP