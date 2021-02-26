俄监狱当局首长：纳瓦尼已转送流放地服刑

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（法新社莫斯科26日电） 俄罗斯监狱当局首长今天表示，克里姆林宫的批评者纳瓦尼（Alexei Navalny）已被转送一处流放地（penal colony），将在那里服刑两年以上。

纳瓦尼是俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）最知名的反对者，之前遭遇毒物攻击赴德国就医。法院本月以他在德国期间违反过去犯行的假释条件为由，判处他在流放地服刑2年6个月。

俄罗斯新闻社（RIA Novosti）报导，俄国联邦监狱管理局（Federal Prison Service）局长卡拉希尼科夫（Alexander Kalashnikov）表示，纳瓦尼「已按照法院判决被送往该去的地方」。

卡拉希尼科夫未公布流放地的监狱名称，但他坚称纳瓦尼将在「完全正常的条件下」服刑。

「我保证在那里他的性命与健康不会受威胁。」

欧洲人权法院（European Court of Human Rights ）上周已要求俄罗斯释放纳瓦尼，指纳瓦尼在狱中性命堪忧，但莫斯科当局迅速拒绝。

联邦监狱管理局一名发言人表示，她无法提供进一步细节，也无法迳行公布罪犯的个人资料。

纳瓦尼的律师科布泽夫（Vadim Kobzev）今天告诉法新社，他仍不知客户下落。

纳瓦尼的辩护团队昨天下午曾表示，纳瓦尼已从莫斯科监狱被转往一处不为人知的地点，可能是某个流放地。

去年8月，纳瓦尼遭受苏联时期的神经毒剂「诺维乔克」（Novichok）毒害，在西伯利亚一架航班上发病。他在德国度过几个月才康复。

俄罗斯当局否认涉入毒害案件，但纳瓦尼表示是蒲亭下令攻击。

纳瓦尼1月中返回莫斯科时立即被捕，国际特赦组织（Amnesty International）称他为良心犯。

© 2021 AFP