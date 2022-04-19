俄称昨夜数十度空袭乌东 命中逾千军事目标

（法新社莫斯科19日电） 乌克兰官员昨天指称莫斯科发动新一波攻势后，俄罗斯国防部今天宣布，俄军在一夜之间对乌国东部发动了数十次空袭。

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俄国国防部表示，「高精度空射飞弹」击中了顿巴斯（Donbas）部分地区的13个乌军阵地，包括关键城镇斯拉夫扬斯克（Slovyansk）内的阵地；其他空袭行动则「命中乌克兰的60处军事资产」，包括接近乌东前线城镇内的目标。

俄国国防部还说，俄军摧毁乌军2座存放「圆点U」（Tochka U）战术弹道飞弹弹头的仓库，地点分别在卢甘斯克（Lugansk）地区的切尔沃纳波利亚纳（Chervona Polyana），以及哈尔科夫（Kharkiv）地区的巴拉克利亚（Balakliia）。

俄国国防部透过声明强调，一夜之间共有1260个军事目标被俄军火箭和火炮击中；且「俄罗斯防空系统在顿内茨克（Donetsk）地区的马利诺夫卡（Malynivka）村附近，击落1架乌军米格-29战机（MiG-29）」。 昨天晚间，基辅（Kyiv）当局表示，俄军已在乌东发动大规模攻势，为其延续近2个月的军事行动开启新阶段。

© 2022 AFP