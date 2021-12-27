俄罗斯与北约存歧见 土耳其吁俄弃单方面要求

（法新社安卡拉27日电） 土耳其今天呼吁俄罗斯放弃「单方面的」要求，并改采更有建设性的态度，来处理与西方强权及北大西洋公约组织（NATO）因为乌克兰而造成的僵局。

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北约成员国土耳其的外交部长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）呼吁俄国与北约，应如北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）所提议的，透过直接协商来讨论歧见。

俄国希望北约提供有约束力的安全保证，并把部队撤至苏联垮台后、北约开始东扩以前的阵地。同时，俄罗斯在乌克兰附近增兵，也引发西方不安。

卡夫索格鲁告诉记者：「任何提案要被接受，都应让双方满意。俄国提出一些方案，但北约或许也要俄国做出相同保证。这不是单方面的议题。」

卡夫索格鲁表示，双方都必须积极，应该带着双方都可能接受的提案坐上谈判桌。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）今天表示，俄国外交人员与军事人员将于明年元月和美国举行双边会谈，讨论俄方要求美方做出的一系列安全保证。

拉夫罗夫说，会谈将在俄国新年假期结束后立即召开，而俄国2022年第一天国定上班日是元月10日。

土耳其先前提供无人战斗航太载具（俗称战斗蜂，combat drone）给乌克兰，激怒了莫斯科。俄国忧心，乌克兰政府可能会在对抗东部亲俄分离主义分子的冲突中，使用这类载具。

但土耳其也让华府和北约不满，因为它从俄国接收一套先进飞弹防御系统，美国更为此祭出制裁来惩罚土耳其。

© 2021 AFP