俄罗斯两家金属相关企业撤出富时100指数

（法新社伦敦2日电） 伦敦证券交易所集团（London Stock Exchange Group）今天表示，俄罗斯金属相关企业耶弗拉兹集团（Evraz）和Polymetal International公司将撤出富时100指数（FTSE 100）。

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伦敦证交所集团声明指出，这些变化是FTSE 100季度重组的一环，将自本月21日交易开始时生效。

Polymetal International是金矿开采公司，耶弗拉兹则专攻钢铁。市场观察家说，过去一周，这两家企业股价大跌，被逐出FTSE 100势不可免。

英国投资服务商「互动投资人」（Interactive Investor）市场部门主管韩特（Richard Hunter）说，FTSE 100今年第一次重组「反映了地缘政治紧张情势导致的当前市场动荡」。

英国金融服务公司Hargreaves Lansdown分析师史屈特（Susannah Streeter）补充表示：「在俄罗斯入侵乌克兰及随之而来对俄国的严格制裁措施后，以俄国为重心的耶弗拉兹与Polymetal International命运出现戏剧性翻转。」

© 2022 AFP