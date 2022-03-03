俄罗斯主权债信遭惠誉、穆迪打入垃圾等级

（法新社巴黎3日电） 国际债信评等机构惠誉（Fitch）和穆迪（Moody's）今天双双将俄罗斯主权债信评等打入垃圾等级，意味着莫斯科恐有无法偿付债务的风险。俄罗斯1周前对乌克兰展开入侵行动。

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穆迪将俄罗斯长期债信评等从Baa3降至B3，并将进一步检视西方对俄制裁的影响；惠誉则是将俄国债信评级由BBB降至B，同样也列入负向展望。

穆迪在声明中说：「俄罗斯债信评等连降数级，并维持评估是否进一步降级，系因西方国家对俄罗斯（包括对央行和部分大型金融机构）施以严厉制裁。」

穆迪也指出俄罗斯面临「严厉且协调性制裁」，主权债务偿付「中断风险升高」。

穆迪表示，俄罗斯偿付债务的意愿令人「严重关切」。

欧洲联盟（European Union）2日将7家俄国银行逐出环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统名单。

世界银行（World Bank）也宣布暂停目前所有在俄罗斯和白俄罗斯的计画。

惠誉则是在声明中表示，预期国际社会将进一步增加对俄罗斯银行的制裁。

惠誉还表示，在冲突持续，经济成长疲弱的情况下，「国内政治不确定和不稳定性恐扩大」。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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