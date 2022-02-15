俄罗斯似有意透过外交化解危机 北约持审慎乐观态度

（法新社布鲁塞尔15日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格今天表示，目前迹象显示，俄罗斯愿就乌克兰危机寻求外交解方，这是正面讯号，但尚无证据显示莫斯科从俄乌边境撤军。

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今天稍早，俄国国防部表示，演习结束后，部署在乌克兰附近地区的部分俄罗斯部队已开始返回基地。

尽管如此，史托腾柏格（Jens Stoltenberg）告诉媒体记者：「莫斯科方面有迹象显示应会继续进行外交，这让我们有理由抱持审慎乐观态度。但到目前为止，我们还没看到（乌克兰危机）缓和的任何实质迹象。」

史托腾柏格警告，莫斯科早已「一切就绪」，随时可对乌克兰发动攻击。他也不忘呼吁克宫:「还有时间自开战边缘向后退。」

英国首相强生（Boris Johnson）今天也说，在乌克兰危机上，俄罗斯展现出「外交开放的迹象」，但俄方入侵行动的相关情报「仍无法令人感觉受到鼓舞」。

同日，法国政府发言人艾塔尔（Gabriel Attal）向媒体表示，当局尚未确认俄国是否正从边境撤军，但如果俄方所言属实，这将是个「正面讯号」。

「一旦消息获得证实，将是件好事。这显示…我们可以继续对话，也证明外交之路可以让我们走得更远。」

© 2022 AFP