俄罗斯体操选手胸前贴Z字挺侵乌 各界深表震惊

（法新社巴黎6日电） 俄罗斯体操选手库利亚克（Ivan Kuliak）今天饱受各界抨击，因为他站上颁奖台领奖时，体操服上贴着与俄国侵略乌克兰有关的Z字符号，此举被各界视为「令人震惊的行为」。

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库利亚克在体操世界杯杜哈站男子双杠项目获得铜牌，他身着体操服上台领奖时，胸前最显眼的位置有个Z字符号。格外讽刺的是，当时站在库利亚克身旁的金牌得主，是乌克兰选手伊利亚（Kovtun Illia）。

许多入侵乌克兰的俄罗斯战车和其他车辆，上头都漆着Z字符号，这已成为支持俄国侵略的象徵。

国际体操总会（International Gymnastics Federation, FIG）对此发表声明说：「国际体操总会已经证实，将要求体操伦理基金会（Gymnastics Ethics Foundation, GEF）对库利亚克在卡达举行的体操世界杯杜哈站中，做出这番令人震惊的行为做出纪律处分。」

先前已经确定的是，自明天起，所有俄罗斯与白俄罗斯体操选手都将禁止参赛。

俄罗斯称他们在乌克兰执行的是「特殊军事行动」，目的不是为了侵占乌国领土，而是要摧毁乌克兰的军事力量，并捉拿俄国所谓具危险性的民族主义分子。

白俄罗斯一向是俄军重要的集结地。

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