俄罗斯侵略百日猛轰乌东 泽伦斯基信心喊话

（法新社基辅3日电） 尽管当前俄军猛轰乌克兰东部酿死伤，乌克兰总统泽伦斯基今天矢言会取得胜利。联合国则推动将数千万吨粮食运出乌克兰，避免全球粮食危机。

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自俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）2月24日出兵乌克兰以来，俄乌战事超过100天，夺走数以千计人命，数以百万计的人逃离家园，城镇化为废墟。

乌克兰的顽强抵抗使得俄军推进速度变慢，迫使他们先前从首都基辅周遭地区撤退，俄国不得不将目标转向占领乌东地区。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在影片演说中表示：「胜利将属于我们。」

他后来在晚间演说中对俄军作为嗤之以鼻。他说：「起初看来具威胁性，然后是危险…而今大概只有苦笑，因为（俄军）还剩下什么？战争罪行、耻辱及仇恨。」

然而克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）说，俄军「已取得一定成果」，指的是部分地区从他所谓的「乌克兰亲纳粹武装部队手中解放」。

西方国家已向乌克兰运送益发强大的武器，并祭出日益严厉的制裁。欧洲联盟（EU）今天正式通过禁止大多数俄罗斯石油进口；蒲亭的绯闻女友、俄罗斯退役体操选手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）也被列入资产冻结和签证禁令黑名单。

与此同时，联合国（UN）表示，正带头与俄罗斯密集谈判，好让乌克兰的粮食出口。联合国乌克兰危机协调员阿瓦德（Amin Awad）希望有所「突破」，并说「我乐观认为有可能交出成果」。

© 2022 AFP