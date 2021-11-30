俄罗斯侵略行动迫在眉睫 乌克兰促各国协助吓阻

（法新社基辅29日电） 乌克兰今天呼吁西方国家刻不容缓采取行动，以「吓阻」莫斯科侵略乌克兰，称俄罗斯军事行动可在一眨眼功夫内发生。

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西方国家本月已提出警告，据传有俄军在乌克兰附近活动；华府表示，又有俄军在乌克兰边界集结，真的令美国感到担忧。

法新社报导，乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）在外国媒体记者会上说：「要吓阻俄罗斯，最好立刻行动，而不是等以后。」

库列巴说：「我们观察到情势非常严峻，俄罗斯已在乌克兰国界附近地区部署大规模军力。」

他表示，莫斯科在乌克兰周遭、克里米亚半岛和亲俄分离主义分子占据的两个东部地区，已集结了11万5000名军人。

他又说，俄国也已部署了战车、大炮、电战系统和海空军力。

库列巴告诉媒体：「若俄罗斯决定采取军事行动，事情确实将在眨眼间发生。」

他表示，乌克兰势必还手「打击回去」。乌克兰军队已较2014年对抗分离主义分子时要强壮很多。俄罗斯于2014年吞并克里米亚，并支持东部顿内茨克（Donetsk）、卢甘斯克（Luhansk）讲俄语分离主义分子。自2014年以来，这场冲突已夺走1万3000多条生命。

基辅和西方同盟都指控俄国派遣军队、部署武力为分离主义分子撑腰。莫斯科则予否认。

今年初当地暴力升温后，俄罗斯于春季在乌克兰边界集结约10万名部队，令各界担忧将爆发重大冲突。俄国随后宣布撤军，但乌克兰和美国当时都说，俄国撤兵数量有限。

最近乌克兰、美国、北大西洋公约组织（NATO）和欧洲联盟（EU）都提出警告，俄罗斯近几周来又在移动军队，并说侵略行动有可能会发生。（译者：纪锦玲)

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