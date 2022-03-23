俄罗斯入侵乌克兰未能迅速致胜 改打消耗战

（法新社巴黎23日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）1个月前对乌克兰发动攻势，但未能做到当时期盼的迅速致胜，如今身处乌克兰的俄军似乎改打消耗战，对平民造成毁灭性影响。

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美国政府指出，俄军近来发动日益激烈的海空轰炸，因乌克兰守军阻挡侵略者在陆地上挺进。

攻击部队目前停在乌克兰首都基辅（Kyiv）西北方15公里和东方30公里处，只能从远方轰炸基辅。

美国总统拜登（Joe Biden）称蒲亭「在乌克兰陷入绝境」；国防部发言人柯比（John Kirby）昨天告诉美国有线电视新闻网（CNN），现在乌克兰部队甚至反过来「追击（耗尽粮食燃料且士气低落的）俄军」。

俄军2月24日进攻乌克兰时，俄国人的首要目标似乎是拿下基辅，希望一举推翻乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）的政府。

然而就算动员了15万至20万兵力，莫斯科原以为只会碰上虚弱抵抗，没先做好其他准备，后勤筹备工作松散，这可能是俄国情报有误所致。

即使到了现在，俄国还没完全掌控乌克兰的制空权，使得整体攻势面临重重麻烦。

一名法国高阶退役军官告诉法新社，「俄国人没有一套真正的指挥及管制政策」，地面和空中部队缺乏协调，空袭也不精准。

目前仍无法查证俄军阵亡人数，而根据「纽约时报」（The New York Times），五角大厦估算俄军在第一个月已死了7000人，比美军在伊拉克和阿富汗多年死亡的总人数还多。

德国总理萧兹（Olaf Scholz）今天表示：「尽管俄军日日造成破坏，蒲亭的攻势停滞不前。」

现在俄国部队动弹不得，俄方攻势已转变成一系列包围战，似乎是要让乌克兰人民精疲力尽、士气全失。

乌克兰约有1000万人已离开自己的家园，联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）则说，近360万人已离开乌克兰。

一名亲近北大西洋公约组织（NATO）的欧洲消息人士告诉法新社：「俄国步兵愈是难以推进，军队愈是会提高残忍度，以及不成比例运用空中武力的情况。」

这名消息人士说：「蒲亭需要协议，所以他需要胜利。」

© 2022 AFP