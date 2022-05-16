俄罗斯入侵乌克兰 东正教深陷分裂

（法新社基辅16日电） 东正教原是连系俄罗斯和乌克兰等斯拉夫民族的宗教力量，但因俄国东正教领袖支持总统蒲亭（Vladimir Putin）挥军乌克兰，东正教已深陷分裂。

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俄罗斯东正教会2019年已失去大量乌克兰教区，当时发生历史性宗教分裂，是因俄国政府掠夺克里米亚（Kremlin）土地、支持乌东顿巴斯（Donbas）分离主义叛乱所激起。

如今，俄罗斯对乌克兰发动全面入侵，俄国东正教牧首基里尔（Patriarch Kirill）表达支持，俄国东正教会甚至可能失去更多教士及教区。

在俄国挥军进入乌克兰时，基里尔曾公开称乌克兰的反俄人士为「邪恶势力」，违背俄乌在历史中的「团结」。他之后还呼吁追随者，团结起来对抗俄国当局的「内外敌人」。

随着乌克兰各地战事加剧，乌克兰教士特瑞希钦科（Mykhaylo Tereshchenko）感到不知所措，他的教会正式向基里尔效忠，如今他陷入可能撕裂自己教区的信仰冲突。

特瑞希钦科的教会位于乌克兰城镇科泽列齐（Kozelets），离首都基辅以北约80公里。他是强烈的乌克兰爱国主义者，因为蒲亭残酷侵略他的国家而感到震惊。

他告诉法新社：「这场战争没有带来任何好处。它只带给我们悲伤、毁灭和死亡。附近村庄有许多人丧生，房屋遭到摧毁。这种痛苦也折磨我们的心。」

特瑞希钦科怒称：「难以相信牧首（基里尔）所言。乌克兰人、俄罗斯人及白俄罗斯人，我们都是斯拉夫人，而他却祝福杀害自己人。」

已与俄罗斯教会决裂的乌克兰教士们则指出，基里尔的讯息证实了他们长期以来对俄国宗教当局的说法，他们并指控基里尔渎神。

目前，乌克兰部分人士希望彻底禁止俄罗斯东正教会。今年3月，乌克兰国会曾提出一项立法草案，如通过将正式禁止俄罗斯东正教会在乌克兰运作，并允许没收其财产。

© 2022 AFP