俄罗斯入侵乌克兰 亚股全倒星港纽挫逾3%

（法新社香港24日电） 俄罗斯总统蒲亭宣布在乌克兰展开军事行动，引发市场忧心爆发大型战争，亚洲股市今天全倒，其中香港、新加坡和纽西兰股市重挫逾3%，领跌亚股。

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俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）宣布在乌克兰展开军事行动后，也誓言对任何介入的一方展开报复，并呼吁乌克兰军队放下武器。

之后除了首都基辅，乌克兰其他地区也传出爆炸，莫斯科宣布对乌克兰的军事基础设施，投以精确武器攻击。

纽约外汇经纪商安达（OANDA）的资深市场分析师海利（Jeffrey Halley）表示：「坦克似乎已经开进，现在难以找到扭转卖压的理由。」

「俄罗斯将被施以更严格的制裁，能源价格短期内势必攀升。」

俄罗斯据传在乌克兰边界附近集结20万大军，华府近几周来也一再警告，莫斯科准备入侵乌克兰。

澳洲国民银行（National Australia Bank）经济学家史垂克兰（Tapas Strickland）指出：「俄乌紧张不但带给（欧洲）可能的需求冲击，重要的是，也对世界其他地区带来更大的供给震撼，这是鉴于俄罗斯和乌克兰在能源、商品供应方面的重要性。」

随着COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情减缓，民众重返正常生活，刺激需求，大幅推升通膨，而在各国政府苦于控制失控通膨之际，爆发俄乌冲突，不少人担心全球甫从疫情低谷反弹的脆弱复苏恐难持续。

港股恒生指数今天收盘重挫3.21%，新加坡富时海峡时报指数大跌3.45%，威灵顿股市则挫3.31%，领跌亚股。

日股日经指数收跌1.81%，首尔股市收挫2.60%，台北股市收跌2.55%，雪梨股市挫跌2.98%。（译者：刘淑琴／核稿：陈政一）

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