俄罗斯入侵乌克兰 加拿大祭制裁并取消出口许可

（法新社渥太华24日电） 俄罗斯入侵乌克兰一事，被加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）称做是「对全球安全与和平的巨大威胁」，加国今天为此对58个俄罗斯个人和实体祭出制裁，并取消对俄罗斯的出口许可。

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加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天表示，俄罗斯入侵乌克兰是「对全球安全与和平的巨大威胁」，加国将对58个俄罗斯个人和实体实施制裁，并取消对俄罗斯的出口许可。 加拿大有3400名兵力正在待命，准备和飞机、战舰一起被部署到欧洲。加国官员同时警告，由于俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）决定对乌克兰采取「特殊军事行动」，加拿大将提出更多惩罚性措施。 杜鲁道在记者会中说：「针对今天俄罗斯鲁莽且危险的军事攻击，我们将进一步实施严厉的制裁。」 他说，这波制裁对象包括31人和27个实体，主要是俄罗斯菁英及其家人、安全官员、俄罗斯佣兵组织「瓦格那集团」（Wagner Group），以及俄罗斯的数家银行。

杜鲁道还说，加拿大也取消了对俄罗斯的出口许可。官员表示，这些出口许可攸关价值7亿加币（约新台币156亿元）的货物，主要在航太、资讯科技、采矿业。 加拿大表示，基于安全考量，已将外交人员从乌克兰撤到波兰。1名高阶指挥官在简报中说，3400名加国军人已「处于高度警备状态」，随时准备支援北大西洋公约组织（NATO）。 杜鲁道说：「蒲亭总统大胆无视国际法、民主、人命，对全球安全与和平构成巨大威胁。」他承诺，加拿大将「惩罚俄罗斯」。

杜鲁道在发表全国电视演说之前，与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）通了电话。杜鲁道承诺会坚定支持乌克兰的主权和自决权。 泽伦斯基在电话会谈后推文呼吁「对俄罗斯采取更多严厉制裁」，还说「我期望加拿大在这个过程中发挥领导风范！」杜鲁道今早刚与其他七大工业国集团（G7）及北约盟国领袖开会。 蒲亭本周稍早承认乌克兰东部由亲俄分离主义分子把持的顿内茨克（Donetsk）、卢甘斯克（Lugansk）的独立地位后，加拿大就禁止企业与这两个地区有任何商业往来。 加拿大政府也已对俄罗斯国会议员及国营银行实施制裁，并禁止加拿大人购买俄罗斯主权债务。 加拿大国防部长安南德（Anita Anand）说，加国近年派员到乌克兰协助军事训练，至今已培训约3万5000名乌克兰军人。加国最近还将致命军事武器运送到乌克兰。

© 2022 AFP