俄罗斯入侵乌克兰 爱马仕宣布暂关俄国门市

（法新社巴黎4日电） 法国精品集团爱马仕（Hermes）今天宣布，所有在俄国的门市将于今天稍晚暂时关闭，并暂停在俄国的所有商业活动。

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爱马仕在俄国共有60名员工、3家门市，其中一家位于莫斯科红场（Red Square）的古姆百货公司（Gum）内。

爱马仕在职场社交平台领英（LinkedIn）官方帐号表示，「由于对欧洲现阶段情势深感关切，我们遗憾决定从3月4日晚间起，暂时关闭在俄罗斯的门市，并暂停所有商业活动」。

爱马仕表示，将持续支援俄国当地团队。

爱马仕上个月公布财报时，曾表示计划于今年在圣彼得堡展店，但今天接受法新社访问时表示，展店计画已经「无限期延后」。

多家跨国企业都宣布暂停在俄罗斯业务，包括瑞典知名连锁家具家饰品零售商「宜家家居」（IKEA）。

IKEA宣布关闭在俄罗斯的门市，并暂时停止在俄罗斯和白俄罗斯的业务，但将支付俄国近1万5000名员工至少3个月薪资。

IKEA在3日给法新社的声明中表示，「战争对人类造成巨大影响，也严重影响供应链与交易环境。」

IKEA在俄罗斯有将近1万5000名员工、17家商店和3个生产基地。截至去年8月的一年，俄国是IKEA的全球第10大市场，营业额18亿美元，占IKEA全部营业额4%。

另一家瑞典知名企业─零售服饰公司海恩斯莫里斯公司（H&M）也暂停所有在俄罗斯的销售。俄国是H&M第6大市场，2021年第4季占集团销售4%。

其他宣布暂停业务的还有科技公司英特尔（Intel）、旅宿订房业者Airbnb、苹果公司（Apple）、埃克森美孚（ExxonMobil）、福特汽车（Ford）和波音公司（Boeing）等。

© 2022 AFP