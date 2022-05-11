俄罗斯入侵以来 乌克兰损失约480万就业机会

（法新社日内瓦11日电） 联合国国际劳工组织（ILO）今天表示，自俄罗斯入侵乌克兰以来，乌国已损失30%，即约480万个就业机会，若战争持续下去，前景将会更糟。

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ILO称：「经济混乱，加上国内民众大量流离失所和难民潮，正造成就业和收入方面的大规模损失。」

ILO在所发布第一份有关俄乌战争后果的报告中，按冲突发展状况，为对不只乌克兰及其周边国家，乃至中亚和世界其他地区可能的影响，列出了几种情境。

ILO表示：「若敌对行动立即停止，快速复苏可能随之而来，恢复340万个就业机会，从而将就业损失降至8.9%。」

「在军事行动进一步升级的情境下，就业机会损失将进一步增加，达700万个，即43.5%。」

ILO赞扬基辅当局为维持乌克兰社会保障体系运转所做的努力。ILO欧洲和中亚地区主任柯勒尔（Heinz Koller）在记者会上说：「乌克兰政府以及雇主和员工们的组织都在充分运作。」

「我们持续支持他们，以便在当前情况下帮助他们，但希望在这场冲突结束后的重建阶段也能继续如此。」

ILO于3月宣布停止与俄罗斯所有技术合作，直到俄国停止在乌克兰的战争，并说这种入侵行径「严重不符合」ILO成员的原则。

俄罗斯2月入侵乌克兰引发自二次世界大战以来欧洲最大的难民危机，超过590万乌克兰难民逃出乌国。ILO估计，大约275万难民达工作年龄，若战争持续下去，他们将长期留在国外，可能会在地主国寻找工作。

ILO表示，收容超过320万乌克兰难民的波兰，正面临最大的劳动力市场整合挑战。

另外，战争除了有可能让接纳数百万难民的邻国失业率升高，随着俄罗斯境内的移工失业并返国，也将对中亚经济体带来冲击。

© 2022 AFP