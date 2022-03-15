俄罗斯入侵犯众怒 乌克兰吁欧洲理事会开除会籍

（法新社法国史特拉斯堡14日电） 乌克兰今天要求立即将俄罗斯逐出欧洲理事会（Council of Europe），指称俄国入侵乌克兰后再也无权留在这个泛欧权利组织内。

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法新社报导，俄罗斯2月24日入侵乌克兰，欧洲理事会的决策机关部长委员会隔天随即暂停俄国在欧洲理事会的所有代表权，但若要将俄国开除会籍，则是史无前例。

乌克兰总理史迈海（Denys Shmyhal）透过视讯告诉在法国东部史特拉斯堡（Strasbourg）集会的欧洲理事会国会议员大会（PACE）说：「我们敦促各位立即作成决定，将俄罗斯逐出欧洲理事会。」

他还说，俄罗斯攻击乌克兰的行径，意味着俄罗斯「不能留在欧洲大家庭里」。

史迈海表示：「我们必须团结努力来捍卫乌克兰，同时也要捍卫欧洲全体。」

欧洲理事会国会议员大会明天料将通过决议，建议部长委员会「敦请」俄罗斯退出欧洲理事会。

欧洲理事会秘书长布瑞克（Marija Pejcinovic Buric）本月初接受法新社访问时指出，「有愈来愈多的声音」要求将俄国开除会籍。

开除会籍将意味着俄国不再能诉诸欧洲人权法院（European Court of Human Rights），因为欧洲人权法院是欧洲理事会下的机构。

欧洲理事会自1949年成立至今，尚未有会员国被开除会籍。俄国和乌克兰目前都是欧洲理事会的成员。

希腊军政府曾于1960年代晚期自动退出欧洲理事会，这是俄罗斯可采行的方法，以免留下被开除的污名。（译者：纪锦玲）

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