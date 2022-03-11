俄罗斯入侵 乌克兰商业和设施损失1000亿美元

（法新社华盛顿10日电） 基辅政府官员今天表示，俄罗斯入侵乌克兰至今，已造成境内道路、桥梁和商业活动损失约1000亿美元，重创乌克兰经济。

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乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）的首席经济顾问乌斯腾科（Oleg Ustenko）表示：「目前我们的商业活动大约有半数不能营业，而那些仍在营业的业者 也未能100%运作。」

乌斯腾科在皮特森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）一场视讯演讲时表示：「 从经济成长角度来看，情况真是令人非常忧愁，即便是战争立即停止也一样。」

乌斯腾科再次呼吁欧洲及其他政府，透过对俄国石油与天然气的抵制，不让莫斯科使用「血腥钱」。

他说：「俄罗斯这个恶魔要杀害我们的百姓、无辜的民众，而欧洲人仍在付钱给俄国。」

乌斯腾科对于美国停止进口俄罗斯石油表示赞扬，并说他希望华府也能协助设立乌克兰「复苏基金」。

他说：「我们必须重建经济。」

国际货币基金（IMF）9日批准14亿美元快速拨付援助款；世界银行（World Bank）本周也释出将近5亿美元贷款，相关贷款方案预期总额将达30亿美元。

此外，美国国会9日通过约140亿美元对乌克兰援助款。但乌斯腾科表示：「我们最需要的是更多武器和弹药，这至关紧要。」

© 2022 AFP