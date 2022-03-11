俄罗斯入侵 乌克兰国会官员：至少71儿童死逾百伤

（法新社基辅10日电） 乌克兰国会官员今天说，自俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）2月24日入侵乌克兰以来，乌克兰至少有71名儿童死亡、100多人受伤。

广告 继续浏览后续

乌克兰东南部港口城市马立波（Mariupol）遭俄军与乌东顿巴斯地区（Donbas）亲俄分离主义分子包围，一座儿童医院昨天遭炮轰，造成3人死亡，包括一名女童，引发国际谴责。消息人士说也有17名成人受伤。

乌克兰国会人权专员丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）在通讯软体Telegram的讯息中写道：「从俄罗斯开始入侵，直到3月10日早上11时，共有71名孩童死亡与100多人受伤。」

丹尼索娃表示，在西部日托米尔州（Zhytomyr）的玛利连市（Malyn），有7栋民宅在空袭中被摧毁，造成3名儿童与另两人死亡。

丹尼索娃指出，昨晚，东部伊久姆区（Izium）日维列伊涅村（Slobozhanske）一栋民宅遭炮击，造成两名女子与两名儿童死亡，又说有一名5岁女孩生还。

在距首都基辅不远的伊尔平市（Irpin），有一名10岁女童重伤，在医院与死神拔河。

© 2022 AFP