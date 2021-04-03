俄罗斯兵力集结乌东 专家：争取筹码与西方谈判

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（法新社基辅3日电） 乌克兰政府军自2014年与俄罗斯撑腰的分离主义叛军在乌克兰东部交战至今，近期因为俄国军队集结于此，当地的紧张情势再度升高，俄国与乌克兰的西方盟邦都互相警告别轻举妄动。

以下是法新社汇整乌克兰东部紧张升温的分析：

● 俄罗斯军队集结乌克兰东部

乌克兰本周指控俄罗斯在乌克兰北部、东部边境，以及2014年俄国并吞的克里米亚半岛（Crimean peninsula）集结数以千计的军事人员。

乌克兰当局说，2万8000名分离主义的叛军和超过2000名俄国军事指导人员及顾问，目前驻扎在乌克兰东部，同时，将近3万3000名士兵部署在克里米亚。

俄罗斯克里姆林宫（Kremlin）一再否认调度部队和武器支援亲俄的分离主义叛军，但并未否认最近部队集结的行动，还说：「俄罗斯没威胁任何人。」

● 俄罗斯与乌克兰的盘算

观察人士分析，俄国部队集结意在测试美国总统拜登（Joe Biden）。拜登上个月认同俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）是个「刽子手」的说法，引发莫斯科方面强烈抨击。

乌克兰国家战略研究所（National Institute for Strategic Studies）所长利特维年科（Oleksandr Lytvynenko）表示，「俄罗斯要证明他们谁都不怕」，并说俄国就是要让「乌克兰收敛一点」。

俄罗斯部队集结之举，给予乌克兰当局良机，促成西方盟邦的力挺，以及特别是前美国总统川普（Donald Trump）卸任后，再度确保得到美方的支持。

拜登就在昨天致电乌克兰总统伦斯基（Volodymyr Zelensky），他承诺「面对俄罗斯步步进逼，他坚定支持乌克兰主权和领土完整」。

● 有关于致力和平的努力

去年7月间，乌克兰、俄罗斯及欧洲安全暨合作组织（OSCE）三方达成停火协议，使军事冲突相对缓和，但今年初起战事加剧，乌克兰政府军与俄罗斯支持的乌东分离主义叛军暴力冲突升高，俄乌两国相互指责。

乌克兰当局指出，自今年1月至今，已有20名乌克兰官兵阵亡，还有57人受伤。

再度爆发冲突，法国和德国以「诺曼第模式」（Normandy Format）居间斡旋，让乌克兰与俄罗斯等国参与的和平谈判，再度成为各界关注焦点。

虽然这些国家在2015年敲定缓和战事的「明斯克协议」（Minsk Accord），但往后几年几乎没有任何进展。上次的峰会2019年12月在巴黎召开，不仅没有取得具体进展，也没有计画再度会商。

● 西方国家的立场

虽然美国并未参与俄乌和平进程，不过华府已警告莫斯科，别意图「恫吓」乌克兰，本周稍早，美国国防部表示，「近来俄罗斯在乌东的侵略挑衅加剧」后，驻欧美军已提升警戒。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）昨天表示，若西方国家以武力介入乌克兰，俄罗斯将采取必要「措施」。

法国方面则是采取观望态度。负责欧洲事务的法国国务秘书波恩（Clement Beaune）表示，「显然有军队集结」，但他指出，「我们不清楚此举为何而来」。

● 情势可能的演变

多数观察家不认为俄国将入侵乌克兰，美国智库海军分析中心（Center for Naval Analyses）资深研究员考夫曼（Michael Kofman）在推特（Twitter）发文指出，不论是克里米亚或其他地方，这次俄国部队的集结，并未达到入侵的规模。

利特维年科也持相同观点，不过他担忧这些「周而复始的情势升温」，恐有「失控发展的高风险。」

蓝湾资产管理公司（BlueBay Asset Management）分析师艾希（Timothy Ash）则说，因为乌克兰切断供应克里米亚的饮用水，为了夺取水源，俄罗斯有可能袭击克里米亚周遭区域。

俄国军事评论家苟特（Alexander Golts）指出，最终俄罗斯就是要运用紧张情势作为「跟西方国家外交谈判的工具」。

© 2021 AFP