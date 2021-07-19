俄罗斯再度试射「锆石」极音速巡弋飞弹

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（法新社莫斯科19日电） 俄罗斯当局今日表示，该国又一次成功试射「锆石」极音速巡弋飞弹。这款先进飞弹替总统蒲亭口中的「无敌」（invincible）军火库再添生力军。

近年来莫斯科不断宣传该国在未来武器上的进展。俄方希望，随着他们与西方国家的关系日益紧张，这类先进技术可确保他们在与美国的任何军备竞赛中占据优势。

俄国国防部发布的影片显示，「高希柯夫海军上将号」（Admiral Gorshkov）巡防舰向俄罗斯北部巴伦支海（Barents Sea）沿岸的1个目标发射「锆石」（Zircon）巡弋飞弹。

俄国国防部透过声明表示：「『锆石』巡弋飞弹直接成功击中超过350公里外的目标。飞行速度接近7马赫。」

蒲亭（Vladimir Putin）早在2019年2月的国情咨文中，就曾透露这款极音速飞弹的开发情况。当时他形容，这款新武器可在1000公里的射程内，以9马赫的速度击中海上和陆地目标。

俄国国防部曾表示，计划在军舰和潜艇上配备「锆石」飞弹，这款飞弹最近亦进行了数次试射。去年10月，蒲亭针对其中一次试射发表评论称，「这不仅是对我们的武装部队、而是对整个俄罗斯来说，都是一件大事」。

© 2021 AFP