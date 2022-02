俄罗斯军事攻击乌克兰 全球领袖反应一次看

(法新社华盛顿24日电) 俄罗斯今天对邻国乌克兰发动军事攻击,全球领袖迅速加以谴责。西方各国矢言对莫斯科加强制裁,联合国(UN)要求冲突立即停止。以下是主要各方的反应。

广告 继续浏览后续

●美国总统拜登

拜登(Joe Biden)在俄罗斯开始发动攻击后,随即发表声明表示,今天全球都与乌克兰人民同在,因为他们遭逢俄罗斯军队无端且无理的攻击,蒲亭选择一场有预谋的战争,这将带来灾难性的死亡与人类苦难。

拜登还说,俄罗斯将为这场攻击带来的死亡与破坏负责,世界会追究俄罗斯的责任,美国与盟友与伙伴将以一致且果断的方式做出回应。

●联合国秘书长古特瑞斯

古特瑞斯(Antonio Guterres)在联合国安全理事会(UNSC)紧急会议结束后,对俄罗斯总统蒲亭(Vladimir Putin)发出个人直接恳求说:「看在人道的份上,请把你的军队调回俄罗斯。」

古特瑞斯表示:「看在人道的份上,别让欧洲爆发本世纪开始以来最惨烈的战争。」「冲突现在就必须停止」。他还说,今天是他上任以来「最悲痛的一天」。

●北大西洋公约组织(NATO)秘书长史托腾柏格

史托腾柏格(Jens Stoltenberg)发布声明表示:「尽管我们一再警告,且在外交方面努力不懈地交涉,俄罗斯仍再度选择走上侵略主权独立国家的道路。」

史托腾柏格还说:「我强烈谴责俄罗斯对乌克兰发起鲁莽且无端的攻击,此举置无数平民性命于险境。」他并指出,俄国行动「严重违反国际法,也严重威胁欧洲-大西洋安全」。

各国驻北约大使将在欧洲时间今天上午召开紧急会议,讨论俄罗斯攻击事件。

●英国首相强生

强生(Boris Johnson)在推特(Twitter)发文表示:「我对乌克兰发生的可怕事件感到震惊。我已与(乌克兰)泽伦斯基(Volodymyr Zelensky)总统交谈讨论接下来步骤。」

强生还说:「蒲亭总统无端对乌克兰发动攻击,他已选择一条流血和破坏的道路。英国与我们的盟友将做出果断回应。」

●欧洲联盟(EU)首长

欧盟执行委员会主席范德赖恩(Ursula von der Leyen)和欧洲理事会主席米歇尔(Charles Michel)在推特发文表示:「在这个黑暗时刻,我们关切乌克兰和无辜的女性、男性与儿童,他们面临这场无端攻击,为自身性命担忧。」

两人还说:「我们将追究克里姆林宫的责任。」

●德国总理萧兹

萧兹(Olaf Scholz)抨击俄罗斯在乌克兰的军事行动是「赤裸裸违反」国际法,这是欧洲「黑暗的一天」。

萧兹表示:「德国以最严厉的言词谴责蒲亭总统这个无耻的行径。」他也已与乌克兰总统泽伦斯基通话,表达德国和乌克兰「完全团结一致」。

德国外交部长贝尔伯克(Annalena Baerbock)警告,全世界「将不会忘记这个耻辱的一天」。德国经济和气候部长哈柏克(Robert Habeck)则表示:「这场攻击将为俄罗斯带来严重的政治和经济后果。」

●法国总统马克宏

马克宏(Emmanuel Macron)在推特写道,莫斯科已做出对乌克兰「开战」的决定,「俄罗斯必须立即停止自身军事行动」。

马克宏还说:「法国与乌克兰团结一致。法国与乌克兰人站在一起,并正与伙伴和盟友共同努力来结束战争。」

●加拿大总理杜鲁道

杜鲁道(Justin Trudeau)发表声明指出,俄罗斯「这些无端行动,是明确进一步侵犯乌克兰的主权和领土完整,也是明确进一步违反自身在国际法和联合国宪章下的义务」。

杜鲁道还说,他将与七大工业国集团(G7)伙伴会面讨论回应行动,「包括本周稍早宣布的制裁外再施加额外措施」。他表示,俄罗斯「这些鲁莽且危险的行为,必将受到惩罚」。

●日本首相岸田文雄

日本政府今天紧急召开国家安全保障会议,岸田文雄会后对媒体表示,俄罗斯最新侵略行动「动摇了国际秩序基础」,因国际秩序不允许以力量片面改变现状;日本予以强烈谴责,同时将与以美国为首的国际社会联手,迅速因应。

●欧洲安全暨合作组织

成员国包括俄罗斯的欧洲安全暨合作组织(Organization for Security and Co-operation in Europe,OSCE)发表声明说:「对乌克兰的这场攻击,令数百万人性命落入严重险境,并且严重违反国际法和俄罗斯的承诺。」

这份声明,由欧洲安全暨合作组织轮值主席、波兰外交部长拉奥(Zbigniew Rau),与秘书长施密德(Helga Maria Schmid)共同发布。

●乌克兰驻联合国大使基斯利茨亚

基斯利茨亚(Sergiy Kyslytsya)在联合国紧急会议上,恳求由俄罗斯担任轮值主席国的安理会「尽一切努力让战争停止」。

基斯利茨亚要求俄罗斯驻联合国大使让出安理会主席职务。他显然带着情绪表示:「战犯没有洗涤罪恶空间,大使。他们直接下地狱。」(译者:张正芊/核稿:陈政一)

© 2022 AFP