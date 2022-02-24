俄罗斯军事攻击乌克兰 全球领袖反应一次看

（法新社华盛顿24日电） 俄罗斯今天对邻国乌克兰发动军事攻击，全球领袖迅速加以谴责。西方各国矢言对莫斯科加强制裁，联合国（UN）要求冲突立即停止。以下是主要各方的反应。

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●美国总统拜登

拜登（Joe Biden）在俄罗斯开始发动攻击后，随即发表声明表示，今天全球都与乌克兰人民同在，因为他们遭逢俄罗斯军队无端且无理的攻击，蒲亭选择一场有预谋的战争，这将带来灾难性的死亡与人类苦难。

拜登还说，俄罗斯将为这场攻击带来的死亡与破坏负责，世界会追究俄罗斯的责任，美国与盟友与伙伴将以一致且果断的方式做出回应。

●联合国秘书长古特瑞斯

古特瑞斯（Antonio Guterres）在联合国安全理事会（UNSC）紧急会议结束后，对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）发出个人直接恳求说：「看在人道的份上，请把你的军队调回俄罗斯。」

古特瑞斯表示：「看在人道的份上，别让欧洲爆发本世纪开始以来最惨烈的战争。」「冲突现在就必须停止」。他还说，今天是他上任以来「最悲痛的一天」。

●北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格

史托腾柏格（Jens Stoltenberg）发布声明表示：「尽管我们一再警告，且在外交方面努力不懈地交涉，俄罗斯仍再度选择走上侵略主权独立国家的道路。」

史托腾柏格还说：「我强烈谴责俄罗斯对乌克兰发起鲁莽且无端的攻击，此举置无数平民性命于险境。」他并指出，俄国行动「严重违反国际法，也严重威胁欧洲-大西洋安全」。

各国驻北约大使将在欧洲时间今天上午召开紧急会议，讨论俄罗斯攻击事件。

●英国首相强生

强生（Boris Johnson）在推特（Twitter）发文表示：「我对乌克兰发生的可怕事件感到震惊。我已与（乌克兰）泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）总统交谈讨论接下来步骤。」

强生还说：「蒲亭总统无端对乌克兰发动攻击，他已选择一条流血和破坏的道路。英国与我们的盟友将做出果断回应。」

●欧洲联盟（EU）首长

欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）和欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）在推特发文表示：「在这个黑暗时刻，我们关切乌克兰和无辜的女性、男性与儿童，他们面临这场无端攻击，为自身性命担忧。」

两人还说：「我们将追究克里姆林宫的责任。」

●德国总理萧兹

萧兹（Olaf Scholz）抨击俄罗斯在乌克兰的军事行动是「赤裸裸违反」国际法，这是欧洲「黑暗的一天」。

萧兹表示：「德国以最严厉的言词谴责蒲亭总统这个无耻的行径。」他也已与乌克兰总统泽伦斯基通话，表达德国和乌克兰「完全团结一致」。

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）警告，全世界「将不会忘记这个耻辱的一天」。德国经济和气候部长哈柏克（Robert Habeck）则表示：「这场攻击将为俄罗斯带来严重的政治和经济后果。」

●法国总统马克宏

马克宏（Emmanuel Macron）在推特写道，莫斯科已做出对乌克兰「开战」的决定，「俄罗斯必须立即停止自身军事行动」。

马克宏还说：「法国与乌克兰团结一致。法国与乌克兰人站在一起，并正与伙伴和盟友共同努力来结束战争。」

●加拿大总理杜鲁道

杜鲁道（Justin Trudeau）发表声明指出，俄罗斯「这些无端行动，是明确进一步侵犯乌克兰的主权和领土完整，也是明确进一步违反自身在国际法和联合国宪章下的义务」。

杜鲁道还说，他将与七大工业国集团（G7）伙伴会面讨论回应行动，「包括本周稍早宣布的制裁外再施加额外措施」。他表示，俄罗斯「这些鲁莽且危险的行为，必将受到惩罚」。

●日本首相岸田文雄

日本政府今天紧急召开国家安全保障会议，岸田文雄会后对媒体表示，俄罗斯最新侵略行动「动摇了国际秩序基础」，因国际秩序不允许以力量片面改变现状；日本予以强烈谴责，同时将与以美国为首的国际社会联手，迅速因应。

●欧洲安全暨合作组织

成员国包括俄罗斯的欧洲安全暨合作组织（Organization for Security and Co-operation in Europe，OSCE）发表声明说：「对乌克兰的这场攻击，令数百万人性命落入严重险境，并且严重违反国际法和俄罗斯的承诺。」

这份声明，由欧洲安全暨合作组织轮值主席、波兰外交部长拉奥（Zbigniew Rau），与秘书长施密德（Helga Maria Schmid）共同发布。

●乌克兰驻联合国大使基斯利茨亚

基斯利茨亚（Sergiy Kyslytsya）在联合国紧急会议上，恳求由俄罗斯担任轮值主席国的安理会「尽一切努力让战争停止」。

基斯利茨亚要求俄罗斯驻联合国大使让出安理会主席职务。他显然带着情绪表示：「战犯没有洗涤罪恶空间，大使。他们直接下地狱。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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