(法新社莫斯科21日电) 俄罗斯地方官员指出,一个位于西北部特维尔市(Tver)参与开发防空系统的俄罗斯军事研究所今天发生大火,至少导致6人丧生、21人受伤。

俄罗斯电视台影片显示,俄罗斯航空太空军中央研究所(Central Research Institute of the Russian Air and Space Forces)这栋黄色的4楼建筑内部窜出浓浓黑烟。

电视媒体引述目击者报导,这个军事研究所一些员工为了逃命从较高楼层跳窗。

特维尔市府透过官方媒体声明指出,这次大火已造成6人丧生和21人受伤。

官方塔斯社(TASS)报导,根据初步资讯,这次是由电线问题引发大火。

俄罗斯国防部表示,这个研究所专精与俄罗斯航空太空防卫有关的研究,以及新型防空系统的开发。

意外火灾在俄罗斯时常发生,每年通报数以百计起火灾,主要因基础设施年久失修,以及不遵守宽松的安全标准所致。(译者:徐睿承/核稿:张晓雯)

