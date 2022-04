俄罗斯准备进攻顿巴斯 乌克兰炸通道挖壕沟备战

(法新社基辅13日电) 乌克兰预期俄罗斯将对顿巴斯地区发动攻势,在乌东有高地起伏平原上的一条公路,现在看来将扮演重要的战略角色。

这条有两线道的通道通往哈尔科夫(Kharkiv)与顿内茨克(Donetsk)地区,是乌克兰东北部其中一条重要道路。

这条公路就像通往乌克兰掌控区顿巴斯(Donbas)市中心的箭头,被夹在两个亲俄独立小国之间,南方有顿内茨克(Donetsk),东侧为卢甘斯克(Lugansk),现在俄军将从北方进攻。

一名负责加强公路沿途阵地的中尉竖起大拇指说:「我们等着他们!」

这条公路旁边的森林开满春季绽放的蓝铃花,树林里摆着经过伪装的军事装备。

乌方已用推土机挖起壕沟阵地,部署好的大炮与装甲车辆大致上都已涂上泥土。

这条道路上也摆着反战车障碍物。随着冬季即将结束,地面变得湿漉漉,让俄军很难在野地里行进,乌军将目标设在守好柏油路。

自几天前夺下伊久姆(Izyum)后,俄军就在双胞胎城市斯拉扬斯克(Slavyansk)与克拉莫托斯克(Kramatorsk)北方约20公里处扎营。克拉莫托斯克是乌克兰掌控区顿巴斯的首府。

根据美国智库「华盛顿战争研究所」(Institute for the Study of War),在「乌克兰战争的下一场重要战役」,斯拉扬斯克将是兵家必争之地。

从伊久姆到乌军精锐部队驻扎的克拉斯诺皮利亚村(Krasnopillia),这个地区如今变成作战前线。

一名高阶军官说,「俄军准备发动攻势,我们知道他们准备攻击」,他还提到俄罗斯直升机活动增加,这通常是即将有大规模作战行动的迹象。

这名曾在2014年与亲俄分离主义者交战过的军官说:「我们正做好准备…我们已在沿路为他们准备了一些惊喜。」

在这条公路东方数公里处,蜿蜒流经种满松树山丘的北顿涅茨河(Seversky Donets River)形成天然屏障,可阻挡入侵者进攻。

北顿涅茨河上有8座水库,乌军已打开其中几座水坝,让通过此处变得更加困难。有当地居民说:「水位已上升了两公尺。」

跟波哥罗迪契涅村(Bogorodychne)一条通道一样,进入此区的十字路口都被炸掉。

在下游3公里处,位于观光胜地斯韦托戈尔斯克(Svyatogirsk)的一座桥梁目前还可通行,不过上面已埋好地雷,之后准备炸毁。

