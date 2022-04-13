俄罗斯准备进攻顿巴斯 乌克兰炸通道挖壕沟备战

（法新社基辅13日电） 乌克兰预期俄罗斯将对顿巴斯地区发动攻势，在乌东有高地起伏平原上的一条公路，现在看来将扮演重要的战略角色。

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这条有两线道的通道通往哈尔科夫（Kharkiv）与顿内茨克（Donetsk）地区，是乌克兰东北部其中一条重要道路。

这条公路就像通往乌克兰掌控区顿巴斯（Donbas）市中心的箭头，被夹在两个亲俄独立小国之间，南方有顿内茨克（Donetsk），东侧为卢甘斯克（Lugansk），现在俄军将从北方进攻。

一名负责加强公路沿途阵地的中尉竖起大拇指说：「我们等着他们！」

这条公路旁边的森林开满春季绽放的蓝铃花，树林里摆着经过伪装的军事装备。

乌方已用推土机挖起壕沟阵地，部署好的大炮与装甲车辆大致上都已涂上泥土。

这条道路上也摆着反战车障碍物。随着冬季即将结束，地面变得湿漉漉，让俄军很难在野地里行进，乌军将目标设在守好柏油路。

自几天前夺下伊久姆（Izyum）后，俄军就在双胞胎城市斯拉扬斯克（Slavyansk）与克拉莫托斯克（Kramatorsk）北方约20公里处扎营。克拉莫托斯克是乌克兰掌控区顿巴斯的首府。

根据美国智库「华盛顿战争研究所」（Institute for the Study of War），在「乌克兰战争的下一场重要战役」，斯拉扬斯克将是兵家必争之地。

从伊久姆到乌军精锐部队驻扎的克拉斯诺皮利亚村（Krasnopillia），这个地区如今变成作战前线。

一名高阶军官说，「俄军准备发动攻势，我们知道他们准备攻击」，他还提到俄罗斯直升机活动增加，这通常是即将有大规模作战行动的迹象。

这名曾在2014年与亲俄分离主义者交战过的军官说：「我们正做好准备…我们已在沿路为他们准备了一些惊喜。」

在这条公路东方数公里处，蜿蜒流经种满松树山丘的北顿涅茨河（Seversky Donets River）形成天然屏障，可阻挡入侵者进攻。

北顿涅茨河上有8座水库，乌军已打开其中几座水坝，让通过此处变得更加困难。有当地居民说：「水位已上升了两公尺。」

跟波哥罗迪契涅村（Bogorodychne）一条通道一样，进入此区的十字路口都被炸掉。

在下游3公里处，位于观光胜地斯韦托戈尔斯克（Svyatogirsk）的一座桥梁目前还可通行，不过上面已埋好地雷，之后准备炸毁。

© 2022 AFP