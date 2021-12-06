俄罗斯击败克罗埃西亚 夺台维斯杯第3冠

（法新社马德里5日电） 在梅迪维夫、卢布列夫于前两点单打赛事获胜后，俄罗斯击败克罗埃西亚，夺下队史第3座台维斯杯（Davis Cup）网赛冠军。

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在今天的冠军赛中，卢布列夫（Andrey Rublev）第1点单打以6比4、7比6（7比5）击败戈佐（Borna Gojo）；第2点的单打，梅迪维夫（Daniil Medvedev）又以7比6（9比7）、6比2击败西里奇（Marin Cilic），让俄罗斯连拿两点，以2比0击败克罗埃西亚。

克罗埃西亚最有可能拿下的1点是在双打，他们的代表是男双世界排名第1组合梅克蒂奇（Nikola Mektic）与帕维克（Mate Pavic），但需要队友在前两点的单打中拿下1点，他们才有上场机会。

然而世界排名第2的梅迪维夫和排名第5的卢布列夫在这次赛事中，共出赛10场，就狂拿9胜，让克罗埃西亚一如预期面临苦战。

即便声势远不如对手，西里奇与戈佐仍在这场引人注目的决赛中挺身而出，在效力皇家马德里的克罗埃西亚足球明星莫德里奇（Luka Modric）与群众的打气声中，打出与对手势均力敌的好球，两人都将对手逼进抢七大战，可惜最终仍败下阵来。

俄罗斯自2006年后就未赢得台维斯杯冠军，2011年到2018年更未曾挤身8强。

但由梅迪维夫和卢布列夫领军的新生代俄罗斯队未来可望继续拿下胜利。他们阵中的克拉特塞夫（Aslan Karatsev）和卡察诺夫（Karen Khachanov），世界排名也都在前30名。

在俄罗斯男子队今天拿下台维斯杯冠军前，俄国女子队上个月才于金恩夫人杯（Billie Jean King Cup）夺冠。上次在同年拿下男、女网球团体赛冠军的是2012年的捷克。

克罗埃西亚是台维斯杯决赛的老面孔了，这是他们5年内第3度有机会争夺这个赛事的冠军。克罗埃西亚2016年不敌阿根廷屈居亚军，但2018年击败法国夺冠。

俄罗斯虽是夺冠大热门，但不论是33岁的前美国网球公开赛冠军西里奇或是世界排名297名的戈佐，都让俄罗斯捏了把冷汗。

© 2021 AFP