俄罗斯力拚秋天群体免疫 但仅不到1/3愿接种

广告 继续浏览后续

（法新社莫斯科21日电） 俄罗斯总统蒲亭今天表示，俄国将致力于在秋天前对新型冠状病毒达成群体免疫；他并赞扬国内研发的3种疫苗。

蒲亭（Vladimir Putin）在年度国情咨文中说：「要在秋天达成群体免疫，疫苗接种现在非常重要。」

他说：「我们的科学家取得真正突破。俄罗斯现在有3种2019冠状病毒疾病（COVID-19）的可靠疫苗。」

现年68岁的蒲亭上周接种第二剂疫苗，但没有具体说明他接种俄罗斯3支疫苗中的哪一支。

他今天重申最近几周多次提出的呼吁，希望所有俄罗斯人都接种疫苗。

他说：「我呼吁所有俄罗斯公民：接种疫苗。这是我们摆脱这种致命疾病的唯一方法。」

尽管俄罗斯去年12月初就抢在大多数国家前展开疫苗接种，但仍面临难以让公民接种疫苗的困境。

许多俄罗斯人对本国研发的疫苗抱持怀疑，根据最近民意调查显示，不到1/3的人愿意接种。

俄罗斯副总理高里可瓦（Tatiana Golikova）上周表示，1亿4400万人口中有「大幅超过」800万人已接种疫苗。

俄罗斯今天通报新增8271起确诊病例，包括1988起在莫斯科的病例，官方统计的确诊总数来到472万7125例。

俄罗斯冠状病毒工作小组表示，过去24小时又有399人不治，使染疫死亡总数达到10万6706人。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP