俄罗斯单日染疫不治连4天创新高 拒绝实施新封锁

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（法新社莫斯科2日电） 俄罗斯今天表示，尽管连4天创下感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）单日死亡人数新高，仍不会实施新的封锁措施。

政府统计数据显示，过去24小时新增679起死亡病例。俄罗斯正尽力解决高传染性Delta变异病毒株和疫苗接种速度缓慢引发的病例激增问题。

自去年爆发第一波疫情以来，全球确诊数第5高的俄国就拒绝实施全面封锁，并持续举办大规模活动，包括在圣彼得堡举行的2020年欧洲国家杯（Euro 2020）赛事。

染疫人数激增，使得俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）本周再度透过电视现场转播的人民热线叩应（Phone-in），呼吁人民接种疫苗。

但克里姆林宫今天排除实施新封锁的可能性。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者：「没有人想要封锁。没错，这没得商量。」

俄国第2大城圣彼得堡今天新增101人病故，低于本周稍早公布的119死纪录。

主办单位表示，尽管感染率偏高，圣彼得堡今天稍晚主办的欧洲国家杯西班牙对瑞士8强足球赛事，还是会照常举行，届时将有成千上万球迷观战。

莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）先前表示，如今莫斯科新增确诊有9成都是感染Delta变异株。

© 2021 AFP