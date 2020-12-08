俄罗斯占领克里米亚 联合国通过决议促停止

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（法新社纽约联合国总部7日电） 联合国大会今天通过决议，敦促俄罗斯「即刻」停止「暂时性占领」克里米亚。

这项关于克里米亚半岛、港市塞凡堡（Sevastopol ）、黑海与亚速海（Sea of Azov）部分地区军事化的决议案，是在63国投赞成票下通过，有17国投反对票、62国弃权。

这项决议不具约束力，但具有政治意义，是由40国提出，包括英国、法国、德国与波罗的海国家，还有美国、澳洲、加拿大与土耳其。

这项决议「敦促占领国俄罗斯联邦立即、完全且无条件地从克里米亚撤出军事部队，并即刻停止对这片乌克兰领土的暂时性占领」。

「俄罗斯联邦将先进武器系统运至克里米亚，包括可携带核武的飞机以及飞弹、武器、弹药和军事人员，让这片乌克兰领土持续陷入不稳定」，这项决议呼吁俄罗斯「即刻」停止所有这类武器运送行动。

2014年俄罗斯兼并克里米亚，乌克兰东部亲俄部队也起身反抗基辅当局，乌克兰部队与亲俄部队间的战火，自那之后已造成超过1万3000人丧命。

俄罗斯与西方国家因乌东冲突而起的紧张情势，在联合国安全理事会上仍可明显感受出，俄罗斯上周针对2015年与乌克兰签署明斯克（Minsk）协议举行的非正式会议也传出烟硝味。

欧洲国家称这场会议是在为乌克兰东部顿巴斯（Donbass）的分离主义分子提供国际平台，其中有些人是受莫斯科邀请发言，德国与法国抵制会议惹怒了俄罗斯。（译者：张晓雯/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP