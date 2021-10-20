俄罗斯反对派领袖纳瓦尼获得沙卡洛夫人权奖

广告 继续浏览后续

欧洲人民党党团（EPP Group）在推特发文宣布今年沙卡洛夫奖（Sakharov Prize）得主，并呼吁俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）「释放纳瓦尼（Alexei Navalny），欧洲要求还给他和其他所有政治犯自由」。

纳瓦尼中毒后送往德国接受治疗，今年2月返回俄国后被判处监禁。他今年也获得诺贝尔和平奖提名，但并未获奖。

今年诺贝尔和平奖得主为菲律宾新闻网站Rappler执行长瑞萨（Maria Ressa）与俄罗斯独立报「新报」（Novaya Gazeta）总编辑穆拉托夫（Dmitry Muratov）。

1988年设立的沙卡洛夫奖是以苏联异议人士沙卡洛夫（Andrei Sakharov）命名，每年颁发一次，奖金为5万欧元（新台币162万元），目的在表彰捍卫人权或民主的个人和组织。

去年是由白俄罗斯反对总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）的运动得奖。鲁卡申柯是蒲亭的亲密盟友。

欧洲议会12月将在史特拉斯堡召开全体会议，举行颁奖典礼。

其他入围决选者有在塔利班（Taliban）治下争取女性人权的阿富汗妇女团体；以及玻利维亚前总统艾尼兹（Jeanine Anez），她在2019年被指控主导政变入狱。

© 2021 AFP