俄罗斯召见美国记者 华府：意图恐吓

（法新社华盛顿6日电） 俄罗斯外交部召见驻莫斯科的美国记者，华府今天指控俄国扬言会因美方对俄制裁而采取报复行动，是试图「恐吓」美国记者。

广告 继续浏览后续

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在华府告诉记者：「俄罗斯外交部召见你们的同事，并向他们『解释对他们的政府在媒体方面采敌对路线会带来的后果』。」

他还说：「说白一点，克里姆林宫（Kremlin）正全面打击媒体自由，以及获得资讯和真相的管道。」他也抨击所谓俄方「明显是在恐吓独立记者的做法」。

俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）5月底曾扬言，若YouTube继续封锁俄国外交部每周的简报，他们将会驱逐西方媒体。

她本月3日再次指控华府在美国境内「针对俄罗斯媒体施压」。

她说：「他们想尽一切办法让俄罗斯媒体无法正常运作。」她还说：「若他们不让俄媒在美国境内的工作正常运作，俄方将采取强而有力的作为。」

她表示，美国媒体的代表是「获邀」在今天到俄罗斯外交部。

俄罗斯入侵乌克兰引发国际制裁，包括在1个月前将3个俄国电视频道Pervy Kanal、Rossiia-1和NTV列入黑名单。普莱斯表示，俄方的行径是在回应此事。

他指控俄罗斯将美国独立记者和受制裁的俄国媒体相提并论是错误的类比，他形容那些受制裁的俄媒是「俄国政府宣传机器」。

他说：「美国持续发放签证给合格的俄罗斯记者，且我们并未撤销任何俄国驻美记者的外籍记者中心记者证。」

© 2022 AFP