俄罗斯国会要求蒲亭承认乌东分离地区独立

（法新社莫斯科15日电） 正当俄罗斯在乌克兰边境集结大军、引发与西方间关系紧绷之际，俄国国会今天表决通过，要求总统蒲亭承认乌克兰东部由亲俄分离主义势力控制的地区独立。

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俄罗斯国会下议院议长沃洛金（Vyacheslav Volodin）透过传讯软体Telegram表示，议员已决定请求蒲亭承认乌克兰东部2个分离地区是「有主权且独立的国家」。

沃洛金说，「基辅目前并未遵守明斯克协议（Minsk agreements）」，也就是西方斡旋达成的和平协议；「住在顿巴斯（Donbass）的我国公民和同胞需要协助和支持」。顿巴斯指的是乌东地区。

乌克兰部队持续在东部地区和叛乱势力对战，自2014年以来，这场冲突已造成1万4000多人死亡。俄罗斯累计也已核发数十万本护照给乌克兰分离主义分子控制地区的居民。

若承认乌克兰分离主义者控持地区是独立国家，将会违反西方支持的和平协议。

俄罗斯总统府发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在国会表决前发言时，并未透露克里姆林宫是否会支持这项行动。他表示：「我无法回答这个问题。关于这件事尚未做出正式决定，也并无正式讨论。」

不过培斯科夫也说：「民意代表反映人民的意见。我们对此抱持理解。」

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）则在俄罗斯国会表决前警告，若莫斯科采取行动承认乌东反叛地区独立，「俄罗斯将在事实上和法律上退出明斯克协议，伴随的后果自负」。

他还说：「我们已将这样的立场提醒我们的伙伴。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

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