俄罗斯塔吉克联合军演反制塔利班 战车开抵边界

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（法新社莫斯科20日电） 阿富汗塔利班民兵数周来不断对政府军发动闪电攻势，造成区域动荡。俄罗斯昨天宣布将于8月联手塔吉克及乌兹别克举行军演，驻扎塔吉克军事基地的战车今天已驶抵边界待命。

俄罗斯国防部今天表示，为了下个月的军演，驻扎塔吉克共和国（Tajikistan）莫斯科基地的战车已提前抵达阿富汗边界附近的训练场地。

8月5日到10日，俄罗斯将联合塔吉克共和国与乌兹别克共和国（Uzbekistan）于阿富汗边界附近的Harb-Maidon训练场举行军演，塔利班（Taliban）近期在边界附近对政府军发动闪电攻势。

来自塔吉克境内俄罗斯基地以及中央军区（Central Military District）的部队将会参与军演。

中央军区司令拉宾（Alexander Lapin）先前表示，军队将执行军演，以击退「入侵盟国领土的非法武装部队」。

另一方面，国防部指出，自7月30日至8月10日，还会有约1500名俄罗斯和乌兹别克部队将参加乌兹别克境内另一场联合军演。国防部说，部队将演练确保「中亚国家领土完整」任务。

塔利班趁着外国军队撤离期间，在全国各地发动一连串攻击行动。数周来，阿富汗政府军和难民不断跨越边界进入塔吉克，逃离塔利班的猛烈攻势。

俄罗斯认为，美国在阿富汗的任务彻底失败，并将阿富汗稳定局势快速恶化归咎于外国部队撤离。（

© 2021 AFP