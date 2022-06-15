俄罗斯增49人黑名单 含多名英国记者

（法新社莫斯科14日电） 俄罗斯将49名英国人列入黑名单，该国今天表示，当中包括「英国广播公司」、「金融时报」、「卫报」着名记者、编辑及英国国防官员等人。

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俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）2月24日挥军乌克兰后，英国一直是最力挺基辅当局的一员。

俄罗斯外交部透过声明表示：「名单上的英国新闻工作者涉嫌故意散布有关俄罗斯及发生在乌克兰与顿巴斯（Donbass）地区，片面且与事实不符的消息。」

英国首相强生（Boris Johnson）回应表示：「蒲亭的本能总是压制异议，并打压那些准确报导他在乌克兰灾难性行动的人。」

强生推文说：「我全力支持英国媒体和政府及国会同僚，将持续支持他们努力不懈的工作。」

被禁止进入俄罗斯的29名新闻工作者包括「卫报」（The Guardian）的华克（Shaun Walker）、「金融时报」（Financial Times）专栏作家拉契曼（Gideon Rachman）及政治分析家盖雷欧蒂（Mark Galeotti）。

名单还包括「泰晤士报」（The Times）编辑威瑟罗（John Witherow）、「每日电讯报」（The Daily Telegraph）编辑伊凡斯（Chris Evans）、英国广播公司（BBC）总裁戴维（Tim Davie）、「卫报」编辑维纳（Katharine Viner），以及「每日邮报」（The Daily Mail）编辑韦里蒂（Edward Verity）。

名单中的媒体人还包括「英国广播公司第4电台」（BBC Radio 4）主播罗宾森（Nick Robinson）、「天空新闻网」（Sky News）政论节目主持人芮吉（Sophie Ridge）。

在莫斯科当局宣布散布俄军「假消息」最高将判15年徒刑后，绝大多数的外国新闻工作者都已经离开俄国。

莫斯科当局也禁止使用「战争」和「入侵」等字眼，并以「特殊军事行动」形容俄国在乌克兰的进攻。

© 2022 AFP