俄罗斯外交部长访中国 黑色口罩印不雅字眼

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（法新社莫斯科22日电） 俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）今天访问中国时，戴着一枚可能不适合外交场合的口罩，这枚黑色口罩上头印有FCKNG QRNTN（该死的隔离）的不雅字眼。

根据俄罗斯外交部在推特发布的影像，拉夫罗夫是在访问中国南部城市桂林市时，在非正式场合上戴着这枚口罩。

俄罗斯新闻社（RIA）报导，随同拉夫罗夫访问的记者在他昨天71岁生日时，将这枚口罩当作生日礼物送给他，称这可展现配戴者对全球隔离防疫措施的态度。

然而，根据莫斯科当局发布的其他影像，拉夫罗夫与中国外交部长王毅会面时，戴的是素面的外科手术口罩。

跟许多国家不同的是，俄罗斯拒绝再度针对2019冠状病毒疾病（COVID-19）实施封锁防疫措施，总统蒲亭（Vladimir Putin）强调莫斯科转为线上的生活未受干扰。

俄罗斯国家电视台主持人基榭廖夫（Dmitry Kiselyov）称赞拉夫罗夫戴着这枚口罩。他在加密通讯软体Telegram上表示：「俄罗斯的防疫成效优于其他西方国家，这位部长此举是为了向每个对俄罗斯说教的人表达他的态度。」

© 2021 AFP