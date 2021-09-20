俄罗斯大学校园传枪响 至少8死

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（法新社莫斯科20日电） 调查人员表示，一名学生今天在俄罗斯中部皮姆国立大学（Perm State University）的校园开枪，造成至少8人死亡。这是俄国教育机构今年第2起大型枪击案。

负责调查重大犯罪的俄罗斯调查委员会（Investigative Committee）表示，这次攻击另导致多人受伤，包括身为皮姆国立大学学生的凶嫌，他现在遭到拘留。

校方发言人则说枪手已遭击毙。这所大学位于首都莫斯科（Moscow）东方约1300公里。

调查人员稍早表示共有5死6伤。

学生们说他们拿椅子当路障，试图阻止枪手进入教室。一名学生卡尔亚金（Semyon Karyakin）说：「教室里面有60人左右，我们把门关起来，用椅子挡住。」

当地媒体称现年18岁的枪手之前曾上传自己携枪、头盔与武器的照片至社群媒体，还说他想这么做很久了，不过贴文随后已被撤下。枪手还说他的行动无涉政治或宗教，而是出于恨意。

社群媒体上流传的影片显示，建筑物内的学生纷纷把自己的东西丢到窗外，接着跳窗逃生。

国营媒体播出据传是在攻击期间拍摄的影片。画面显示，一名人士身穿黑色战术服装、头戴头盔，携带武器走过校园。

俄国中部喀山市（Kazan）5月才刚发生类似夺命攻击。当时一名19岁枪手返回母校开枪，造成9人死亡。

调查人员说该名男子脑部病变，但他却被认为身体健康，可以取得半自动散弹枪执照。结果他却拿枪来行凶。

喀山枪击案是俄国现代史上最严重的攻击事件之一，总统蒲亭（Vladimir Putin）同日要求检讨枪枝管制法。

一般来说，俄国因教育机构安全管制严格，且难以合法购得枪枝，校园枪击案相对较少。不过在俄国仍可以登记取得猎枪。

© 2021 AFP