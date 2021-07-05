俄罗斯大导演缅绍夫染疫逝世

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（法新社莫斯科5日电） 曾获奥斯卡奖的俄罗斯知名导演弗拉基米尔缅绍夫（Vladimir Menshov）上周确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19）后今日逝世，享寿81 岁。

莫斯科电影制片厂（Mosfilm）透过声明证实，缅绍夫因COVID-19的并发症而过世。

法新社报导，另位俄罗斯名导演弗拉基米尔霍金恩寇（Vladimir Khotinenko）表示，「我们先前只知道他确诊COVID-19，但症状不严重」，他的离开出乎意料，「他走后，在我们共同的文化空间留下巨大真空」。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）说，总统蒲亭「致上最深切的哀悼」。莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）也说，缅绍夫的离去「对我们的电影与文化来说，都是重大损失」。

缅绍夫1939年出生于亚塞拜然首府巴库（Baku）。他先当演员，后转任导演，并于1981年以「莫斯科不相信眼泪」（Moscow does not believe in tears）夺下奥斯卡最佳外语片奖。史上仅有2部苏联电影曾获奥斯卡奖，除了这部，另一部是1969年获奖的「战争与和平」（War and Peace）。

© 2021 AFP