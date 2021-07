俄罗斯大导演缅绍夫染疫逝世

广告 继续浏览后续

(法新社莫斯科5日电) 曾获奥斯卡奖的俄罗斯知名导演弗拉基米尔缅绍夫(Vladimir Menshov)上周确诊2019冠状病毒疾病(COVID-19)后今日逝世,享寿81 岁。

莫斯科电影制片厂(Mosfilm)透过声明证实,缅绍夫因COVID-19的并发症而过世。

法新社报导,另位俄罗斯名导演弗拉基米尔霍金恩寇(Vladimir Khotinenko)表示,「我们先前只知道他确诊COVID-19,但症状不严重」,他的离开出乎意料,「他走后,在我们共同的文化空间留下巨大真空」。

克里姆林宫发言人培斯科夫(Dmitry Peskov)说,总统蒲亭「致上最深切的哀悼」。莫斯科市长索比亚宁(Sergei Sobyanin)也说,缅绍夫的离去「对我们的电影与文化来说,都是重大损失」。

缅绍夫1939年出生于亚塞拜然首府巴库(Baku)。他先当演员,后转任导演,并于1981年以「莫斯科不相信眼泪」(Moscow does not believe in tears)夺下奥斯卡最佳外语片奖。史上仅有2部苏联电影曾获奥斯卡奖,除了这部,另一部是1969年获奖的「战争与和平」(War and Peace)。

© 2021 AFP