俄罗斯太空总署再替英商OneWeb发射36枚电信卫星

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（法新社莫斯科26日电） 俄罗斯联邦太空总署表示，一枚联合号（Soyuz）火箭今天上午携带36枚英国企业OneWeb的电信和网路卫星，顺利从俄国远东的东方太空发射场（Vostochny Cosmodrome）发射升空。

总部在伦敦的OneWeb正努力完成架设一个低轨道卫星群，以提供全球国家增强的宽频和其他服务。计画共计发射约650枚卫星，今天是第3批从东方太空发射场发射，前2批分别在去年12月和今年3月各发射36枚。

OneWeb正与美国科技业亿万富豪马斯克（ElonMusk）和贝佐斯（Jeff Bezos）竞争，比赛谁先透过卫星提供地球偏远地区快速的网路连线服务。

根据俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）发布的影像，东方太空发射场当地时间今天上午7时14分（台北时间今天上午6时14分），携带卫星的联合号火箭朝迷蒙天空顺利发射升空。

俄罗斯联邦太空总署在声明中表示：「所有卫星已成功放入目标轨道，并已受到客户控制。」

OneWeb也在推特写道：「任务成功！」他们计划让提供的全球商用网路服务明年能开始运作。

OneWeb在2019年2月发射首批6枚卫星，也是透过俄罗斯制的联合号火箭，地点在法属圭亚那的库鲁（Kourou）太空中心。接着去年又从哈萨克的贝康诺（Baikonur）发射场发射68枚卫星。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP