俄罗斯奥地利领袖通话 蒲亭：粮运困难是西方造成

（法新社莫斯科27日电） 俄罗斯克里姆林宫表示，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）今天告诉奥地利总理内哈默（Karl Nehammer），试图将全球粮食运输困难归咎俄国根本毫无道理，反指西方制裁是罪魁祸首。

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克里姆林宫在蒲亭和内哈默通话后说：「蒲亭强调，试图让俄国为全球市场农产品供应困难负责，简直毫无道理。」

「这些问题的真正原因已详细解释过，都是因为美国和欧盟的反俄制裁等因素才出现这些问题。」

克里姆林宫说，蒲亭也敦促乌克兰尽快清除港口水雷，好让运粮船通行，但未提供进一步细节。

克里姆林宫还说，蒲亭指控基辅当局「破坏」与俄国的会谈。

内哈默在通话后告诉记者，蒲亭已「发出信号，示意他相当愿意放行经由海港出口」。

内哈默还说：「真正的意愿唯有在实际执行时才会变得明显。」

他也表示，蒲亭向他保证已「准备好」与乌克兰就换俘进行谈判，并说在此事上「应该取得进展」。

内哈默说：「俄罗斯总统向我们保证，国际红十字会（IRC）必须且应该得以接触战俘。当然，他也要求接触在乌克兰的俄罗斯战俘。」

蒲亭昨天在电话中告诉义大利总理德拉吉（Mario Draghi），俄国准备为缓解国际粮食危机做出「重大贡献」，但前提是西方要解除制裁。

克里姆林宫说，蒲亭也提到，俄罗斯开放了「人道走廊，让民用船只从亚速海和黑海港口离开」。

内哈默4月曾访问莫斯科，成为俄国2月24日入侵乌克兰以来第一位与蒲亭见面的欧洲国家领袖。他会后表示，对于透过外交解决问题的机会「相当悲观」。

© 2022 AFP