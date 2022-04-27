俄罗斯宣布退出世界观光组织

（法新社马德里27日电） 联合国世界观光组织（UNWTO）今天表示，俄罗斯因入侵乌克兰可能遭到暂停成员资格，因此莫斯科在会员国投票表决前自行宣布退出这个组织。

广告 继续浏览后续

UNWTO在推特发文称，「俄罗斯宣布有意退出UNWTO」，因此暂停俄方成员国资格，「即刻生效」。

世界观光组织早在3月就宣布，由于俄军侵略乌克兰，希望暂停俄罗斯的成员国资格。

上述决定须于今天在马德里登场的2天特别大会上，得到159个成员国中2/3的同意，方可正式生效。

世界观光组织表示，尽管俄罗斯在投票前宣布退出，以让成员国表达意见，但投票仍照原计画进行。

UNWTO指出，这是该组织第一次为暂停成员国资格而召开会议。

世界观光组织秘书长波洛利卡希维里（Zurab Pololikashvili）透过推文称：「我们的目标很明确：促进以和平为目的的观光业，以及尊重人权普世价值。只有遵守上述原则的成员才能加入UNWTO。」

波洛利卡希维里曾任乔治亚经济发展部长，该国2008年曾遭俄国入侵。

UNWTO成立于1975年，是一个促进观光旅游产业和国际贸易的政府间机构，总部设在西班牙马德里。

拥有近150名员工的UNWTO警告，受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行冲击，全球旅游业的复苏速度本就不平均，如今又爆发乌俄冲突，复苏脚步恐进一步遭到拖累。

© 2022 AFP