俄罗斯宣布退出波罗的海国家理事会

（法新社莫斯科17日电） 俄罗斯因为攻打乌克兰，与西方关系紧张愈演愈烈，今天又宣布退出波罗的海国家理事会（Council of the Baltic Sea States，CBSS）。

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波罗的海国家理事会是一个区域合作政治论坛，集结德国、芬兰、挪威等11个成员国以及欧洲联盟（EU）。

俄罗斯外交部表示，波罗的海国家理事会已成为「反俄罗斯政策的工具」，且「日益陷入反俄情绪和谎言泥沼」。

声明还说：「我方认为，我国若继续参加波罗的海国家理事会，并不得宜也适得其反。」

莫斯科并指出，波罗的海国家理事会预定本月25日在俄罗斯缺席下于挪威召开会议，它指控这个组织窃取俄国贡献的预算。

俄罗斯外交部又说，尽管俄国退出波罗的海国家理事会，但仍会留在波罗的海地区。「试图将我国逐出波罗的海，注定会失败。」

此外，俄罗斯外交部今天宣布驱逐2名芬兰驻俄大使馆职员，以回应赫尔辛基先前采取的类似行动。

俄罗斯外交部在声明中表示，已召见芬兰驻莫斯科大使，对于2名俄国外交官4月遭芬兰驱逐出境表达「强烈抗议」。（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

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