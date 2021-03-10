俄罗斯将推特流量降速 以惩罚未删除违法内容

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（法新社莫斯科10日电） 俄罗斯当局今天宣布，为报复美国社群媒体平台推特（Twitter）未移除「违法」内容，今天开始降低俄国民众连上推特的速度；且若推特仍不配合，恐面临在俄国遭到全面封杀。

莫斯科近几个月和推特、脸书（Facebook）等美国社群媒体巨擘的冲突升温。俄罗斯当局数周前指控这些平台未删除违法鼓励未成年民众参加反政府示威的贴文，今天的行动使得双方对峙进一步加剧。

俄罗斯联邦通讯、科技资讯和大众媒体监督局（Roskomnandzor）今天在声明中说，他们自2017年以来已向推特提出2万8000多次要求，盼删除与儿童色情、使用毒品资讯及鼓励未成年人自杀有关的连结，但推特都不予理会。

Roskomnadzor表示，截至今天推特上还有3000多则内容违反俄罗斯法律的贴文。因此为了「保护俄国公民」及迫使对方遵守俄国法律，决定限制推特的服务。

Roskomnadzor说，推特服务减速将影响俄罗斯所有行动装置用户，以及50%的桌上型电脑用户。而若推特继续忽视俄国法律，可能面临进一步限制，包括完全禁用。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP