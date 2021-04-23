俄罗斯将自边境撤军 蒲亭邀乌克兰总统会谈

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（法新社莫斯科22日电） 俄罗斯总统蒲亭今天表示，欢迎乌克兰总统泽伦斯基「随时」到莫斯科会谈，但也强调，泽伦斯基应直接与分离主义分子商讨乌克兰东部冲突局势。

蒲亭（Vladimir Putin）今天在莫斯科与白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）会谈时说：「如果我们谈的是双边关系，无论如何，我们都准备好欢迎乌克兰总统，只要他方便随时都行。」

蒲亭的邀请是回应泽伦斯基（Volodymyr Zelensky ）本周的提议，他日前邀请蒲亭到乌东会谈。乌克兰政府军和亲俄分离主义分子近来冲突升温，外界担忧爆发全面战争。

俄罗斯在乌克兰边境集结兵力，近来引发乌克兰、欧洲联盟及美国关切示警。

莫斯科当局先前表示，这些部队是在军事演习，因应北大西洋公约组织（NATO）军事行动。俄罗斯国防部长萧依古（Sergei Shoigu）今天下令部队在5月1日前返回常驻基地。

蒲亭在与鲁卡申柯展开会谈前告诉媒体：「如果泽伦斯基总统希望开始修复关系，我们当然欢迎。」

不过蒲亭也说，若泽伦斯基希望解决乌东冲突问题，应先与顿内茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Lugansk）地区的分离主义领袖会谈，「之后才与第3国代表讨论这些议题，这里（第3国）是指俄罗斯」。

俄罗斯2014年并吞克里米亚半岛（Crimea）后，乌克兰政府军和亲俄分离主义分子在乌克兰东部的顿内茨克和卢甘斯克交战至今，造成1万3000多人丧生。自今年初以来，约有30名乌克兰军人阵亡；去年则共有50人丧命。

© 2021 AFP