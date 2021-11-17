俄罗斯居中调解 亚美尼亚与亚塞拜然边境停火

（法新社叶里凡16日电） 亚美尼亚国防部今天表示，在俄罗斯的斡旋下，亚美尼亚和亚塞拜然稍早在边境地区的冲突已经停火。

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亚美尼亚表示，今天稍早在边境地区的冲突造成1名军人死亡，12人被俘，但后经「俄方斡旋，双方达成协议，将自18时30分（格林威治时间14时30分）起在亚美尼亚东部边界停火。情势已经变得相对稳定」。

这两个高加索宿敌1年前曾在争议的纳戈尔诺．卡拉巴赫地区（Nagorno-Karabakh，纳卡区）交战6周，造成6500多人死亡，最后根据俄罗斯居中调节的协议，亚美尼亚把控制数十年的大片领土移交给亚塞拜然之后，才于2020年11月划下句点。

今天的冲突一度让外界忧心两国将再爆战事。

亚美尼亚国防部说，至少有1名军人在冲突中丧生，亚美尼亚「失去两个军事据点」，又说有12名亚美尼亚军人遭亚塞拜然军方俘虏。

亚塞拜然和亚美尼亚均指责对方在边界地区先发动攻势。

亚塞拜然国防部在声明中说，「亚美尼亚军队攻击克尔巴贾尔（Kelbajar）与拉钦（Lachin）地区的亚塞拜然据点」。声明同时表示有两名亚塞拜然军人受伤。

亚塞拜然国防部表示，亚塞拜然军队「阻止敌人的进犯，接着包围并扣押亚美尼亚军人」。

这起冲突促使亚美尼亚呼吁盟国俄罗斯依「集体安全公约组织」（Collective Security Treaty Organisation）协议提供军事支援。根据集体安全公约组织协议，亚美尼亚遭外敌入侵时，莫斯科有义务协助保卫。

克里姆林宫在声明中说，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在电话中与亚美尼亚总理帕辛扬（Nikol Pashinyan）讨论局势发展，同意就这个议题「保持联系」。

国际传真社（Interfax）报导，俄罗斯国防部长萧依古（Sergei Shoigu）与亚塞拜然和亚美尼亚防长通话，承诺莫斯科将协助缓解紧张情势。

达成停火协议之前，欧盟理事会（European Council）主席米歇尔（Charles Michel）在社群网站推特（Twitter）呼吁「全面停火」，联合国也敦促亚塞拜然与亚美尼亚「克制」。

法国外交部在声明中表达「深感关切」，呼吁各方尊重2020年11月达成的停火协议。

© 2021 AFP