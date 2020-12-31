俄罗斯开始接种国产疫苗 逾半民众没有信心

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（法新社莫斯科31日电） 俄罗斯已开始使用国产疫苗展开接种工作，许多民众对此怀抱希望，但不少人士质疑这支疫苗的效力，因为俄国政府似乎只想赢得疫苗生产竞赛，逾半民众对此疫苗没有信心。

全球市场研究调查公司易普索（Ipsos）本周民调显示，俄国只有43%的民众希望接种疫苗，反观美国及德国分别有69%及65%的民众有此意愿。其他俄国民调指出，仅有38%的俄国民众想要接种疫苗。

传染病专家谢斯塔科娃（Irina Shestakova）接受俄罗斯新闻社（RIA）访问时坦承：「这令人担忧。（因为）尽快为大多数人口接种疫苗的国家便是胜利者。」

列瓦达民意测验中心（Levada Center）负责人古德柯夫（Lev Gudkov）指出，围绕在俄制「卫星-V」（Sputnik-V）疫苗的宣传活动加剧了若干担忧。

俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）在8月时宣布，「卫星-V」是全球首支注册的疫苗，引发对于俄国政府急于赢得疫苗生产竞赛的担忧。

由于「卫星-V」取名自苏联于1957年冷战巅峰时期首颗发射的人造卫星，人们更认为俄国政府急于赢得疫苗生产竞赛。

古德柯夫指出：「这次大规模（疫苗接种）计画引起极大的担忧和不信任。人们知道，对于蒲亭而言，这支疫苗是俄国对抗西方的一部分。」

俄国官方2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情数据也引发怀疑。尽管俄国有大量感染人数，但官方死亡率仍相对较低。

俄国计算官方死亡人数的方法只基于解剖证实，政府已为此辩护。列瓦达民意测验中心11月民调显示，只有27%的俄国民众对官方数据有信心。（译者：陈正健/ 核稿：陈政一）

© 2020 AFP