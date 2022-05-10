俄罗斯影片分享平台Rutube遭网攻 连续第2天断线

（法新社莫斯科10日电） 俄罗斯影片分享平台Rutube昨天遭大规模骇客攻击，今天连续第2天无法连线。它原定昨天直播在俄国首都莫斯科举行的胜利日阅兵，却在典礼开始前数小时遭骇客切断连线。

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Rutube今天在社群媒体Telegram发文表示：「我们实际上遭到公司有史以来最最大规模骇客攻击，恢复（连线）时间将比工程师起初认为所需更久。」官方网站 rutube.ru则显示讯息说，它正努力在网攻后恢复连线。

Rutube昨天上午断线，当时莫斯科正准备在红场（Red Square）举行年度胜利日（Victory Day）阅兵典礼。这是俄罗斯2个多月前对乌克兰发动所谓「特殊军事行动」后，首场重要官方活动。

Rutube昨天在Telegram发文说：「过去2个月，俄罗斯机关的网站不断受到网路攻击，如今骇客也已来到Rutube。我们的影片代管网站正受到大规模网路攻击。」

「有人真的想要阻止Rutube直播胜利日阅兵和节庆烟火。」

乌克兰媒体昨天发布数个俄罗斯电视频道据称被骇的画面照片，包括MTS、NTV-Plus、Rostelecom和Winx等频道，画面写着：「你们双手沾染成千上万乌克兰人和他们数以百计孩子的鲜血。电视和当局正在骗人。向战争说不。」

© 2022 AFP